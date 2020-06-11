Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
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Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

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Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

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CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

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Госдолг США достиг рекордной отметки

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Госдолг США достиг рекордной отметки

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru05:44

Госдолг США из-за пандемии коронавируса достиг рекордной отметки

РЕН ТВ06:46
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Директор магазинов Sela и Befree заявил о действующем на нервы Роспотребнадзоре

Сотрудники ведомства действуют на нервы продавцам, заявил гендиректор Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев.
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Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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Amazon назвала возможную дату релиза ремейка XIII

Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.
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Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля. Курс евро поднялся на 53 копейки и составил 78,46 рубля.
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Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

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Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
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Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»

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Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Тульской области до 22 июня

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Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
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В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
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Румыния может признать Россию враждебной страной

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Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

В конце мая на ТЭЦ энергетической компании, которой владеет Норникель, произошла утечка дизельного топлива.
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Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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