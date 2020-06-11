Экономика
Моя Москва.онлайнГосдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн
Телекомпания подчеркнула, что госдолг вырос на 6 трлн долларов с тех пор, как Дональд Трамп возглавил Белый дом. Ранее газета The Washington Post указывала, что госдолг и задолженности корпораций США из-за пандемии вырастут в 2020 году до рекордных показателей.
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Общество
В Татарстане выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане выявлено 46 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 03:46
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Здоровье
В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами
Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
РИА Новости 04:34
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.
РИА Новости 00:32
Здоровье
Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге
Минздрав привлек главного эпидемиолога для проведения экспертизы состояния палаты.
Вестирама.ру 04:00
Футбол
Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией»
Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
Sport24.ru вчера в 07:56
Армия и оружие
Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике
ТАСС 04:43
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials показал безумных врачей и опыты над людьми
Видеоролик показал, что игрокам предстоит вернуться в тёмную лечебницу и испытать на себе страх людей, над которыми проводят запрещённые медицинские процедуры не совсем адекватные учёные.
Версия.Инфо 04:26
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Здоровье
В Мордовии от коронавируса скончалась женщина
Скончалась женщина 52 лет, основной диагноз - новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение.
Известия Мордовии 04:11
Политика
«Контр-гиперзвук»: Путин представит новое российское оружие
Телеведущий Дмитрий Киселев в коротком ролике приоткрывает интригу: «Путин анонсирует новое российское оружие – контр-гиперзвук».
Infokam.su 05:00
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Во Владимирской области за сутки выявили 59 случаев коронавируса
Утром 14 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 59 зарегистрированных новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 02:42
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Латынина принесла извинения за фейк о коронавирусе в Татарстане
RT на русском 03:44
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 11 июня в 14:55
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Наука
Возбуждающие нейроны гиппокампа мышей превратились в тормозные при взрослении
Ясунобу Мурата (Yasunobu Murata) и Мэттью Колоннезе (Matthew Colonnese) из Университета Джорджа Вашингтона изменяли активность ГАМКергических нейронов гиппокампа у новорожденных мышей.
N+1 вчера в 11:53
Общество
Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия вчера в 03:46
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
Общество
Промпроизводство российской вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
Чуть позже, в сентябре, завершатся испытания другой вакцины от COVID-19. Ее разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
RuNews24.ru вчера в 06:38
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47