Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Общество
В Симферополе запустили новый водопровод
12 июня в Симферополе запущен новый водопровод, старт магистрали дал глава Крыма Сергей Аксенов.
МонаВиста вчера в 13:24
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com вчера в 06:37
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
Что происходит 04:48
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Специалисты Digital Foundry провели технический анализ The Last of Us Part II на базовой PlayStation 4 и на Pro-версии.
CyberSport.ru 10:21
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
«Мальорка» в 28-м туре чемпионата Испании дома принимает «Барселону» (второй тайм, 0:3). Команды проводят первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:49
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Авто
Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
Автоновости дня вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform 11 июня в 23:56
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
Аргументы и Факты 14:03
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Технологии
В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Общество
В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II
В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
Газета Metro 10:38
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Киберспорт
Смотрим прямую трансляцию The future of gaming
The GEEK 11 июня в 15:43
Экономика
Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины
История знает примеры Управляющий лондонского хедж-фонда Odey European Inc. Криспин Одей считает, что центральные банки могут запретить частное владение золотом, если они потеряют контроль над инфляцией в условиях кризиса с коронавирусом.
РБК 03:42