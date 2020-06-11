Экономика

РБКРБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

РБК11 июня в 11:15

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Вести.Ru11 июня в 09:36

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

ТАСС11 июня в 05:26

Госдолг США достиг рекордной отметки

РИА Новости11 июня в 06:34

Госдолг США достиг рекордной отметки

Газета.Ru11 июня в 05:49

Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru11 июня в 05:44

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

Московский Комсомолец11 июня в 07:05
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Общество

В Симферополе запустили новый водопровод

12 июня в Симферополе запущен новый водопровод, старт магистрали дал глава Крыма Сергей Аксенов.
МонаВиста вчера в 13:24
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com вчера в 06:37
Экономика

В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей

В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

ТАСС 16:17
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Игры

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Специалисты Digital Foundry провели технический анализ The Last of Us Part II на базовой PlayStation 4 и на Pro-версии.
CyberSport.ru 10:21
Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
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Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Футбол

Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик

«Мальорка» в 28-м туре чемпионата Испании дома принимает «Барселону» (второй тайм, 0:3). Команды проводят первый матч после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:49
Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
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Магомедшарипов назвал точную дату боя с Родригесом

Матч ТВ 09:11
Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

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Шоу-бизнес

Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком

Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform 11 июня в 23:56
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Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
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Общество

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
Аргументы и Факты 14:03
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Общество

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
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В Сети обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламу на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
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Транспорт

Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»

Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
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Общество

В Великобритании официально отметили день рождения Елизаветы II

В Великобритании отметили день рождения королевы Елизаветы II.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
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Киберспорт

Смотрим прямую трансляцию The future of gaming

The GEEK 11 июня в 15:43
Экономика

Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины

История знает примеры Управляющий лондонского хедж-фонда Odey European Inc. Криспин Одей считает, что центральные банки могут запретить частное владение золотом, если они потеряют контроль над инфляцией в условиях кризиса с коронавирусом.
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