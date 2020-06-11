Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
Футбол
В АПЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом
Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус.
Спорт-Экспресс вчера в 20:30
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым
Московский Комсомолец вчера в 22:27
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Общество
В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом
На утро 14 июня в Кемеровской области выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале «Цивилёв Live».
Газета Кемерова 00:12
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости вчера в 09:38
Происшествия
Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра
Атланта, США, 14 июня 2020, 03:24 — REGNUM Решение об отставке глава полиции Атланты Эрика Шилдс приняла менее чем через 24 часа после того, как один из полицейских застрелил негра во время задержания, сообщает CNN.
REGNUM вчера в 20:24
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
RT на русском вчера в 15:04
Наука
Найдены ходившие на двух лапах крокодилы
Ученые из Южной Кореи нашли следы интересного доисторического предка современных крокодилов.
ИнфоСМИ 12 июня в 07:39
Армия и оружие
База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
РЕН ТВ вчера в 15:00
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Политика
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае.
Эхо Москвы 12 июня в 11:25
Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
В Париже произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
RT на русском вчера в 11:55
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
Киберспорт
Показан новый трейлер для Airborne Kingdom на PC Gaming Show
В рамках PC Gaming Show был показан новый трейлер симулятора Airborne Kingdom.
Inc-news.ru вчера в 16:29
Гаджеты
Adobe представила новое приложение для смартфонов
Vevby.ru вчера в 09:28
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 12 июня в 01:14
Общество
Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19