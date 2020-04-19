Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Общество
Россия закупит 1,5 тыс. упаковок пэгаспаргаза для детей с патологией
Москва, 19 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Правительство РФ выделило более 270 млн рублей на обеспечение детей с особо тяжелой патологией лекарственным препаратом пэгаспаргаза.
REGNUM 03:39
Общество
Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru 02:50
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Гаджеты
В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S
В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти.
Astera вчера в 16:15
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Происшествия
Отделение детской онкологии в больнице Перми закрыли на карантин
Отделение детской онкологии и гематологии Пермской краевой детской клинической больницы, расположенной в Индустриальном районе города, закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов.
ТАСС 03:26
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Культура
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Ведомости 03:25
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 17 апреля в 05:53
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили
Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB.
Тарантас Ньюс 17 апреля в 11:51
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Происшествия
Еще более девяти тысяч петербуржцев сдали анализы на коронавирус
Санкт-Петербург, 19 апреля 2020, 10:39 — REGNUM По данным городского оперативного штаба, в Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус еще 9222 человека.
REGNUM 03:39
Футбол
ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год
Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Происшествия
В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом
Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
Футбол
«Реал» не станет покупать Кейна из-за кризиса
Мадридский «Реал» откажется от идее с покупкой нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейн, пишет Daily Mail.
LiveSport.ru 03:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру и острые ключицы
Обнаженную грудь Брежнева прикрыла рукой, а чтобы продемонстрировать идеальную линию плеч и длинную шею, собрала копну белокурых волос в расслабленный пучок.
Live24 вчера в 06:21
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Футбол
«Барселона» хочет вернуть Алькантару
По информации испанских СМИ, "Барселона" рассматривает вариант с возвращением в свой состав полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.
Soccer.ru 02:24
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом
К утру 19 апреля в Челябинской области подтвердились 83 случая заболевания COVID-19.
Южноуральская панорама 02:06
Религия
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя проходит без прихожан
iReactor вчера в 19:16