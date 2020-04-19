Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.
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WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса

РБК00:19

Предсказан рост госдолга США до рекордных значений

Взгляд.рувчера в 23:52

WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров из-за пандемии

News.ruвчера в 22:38

США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Известиявчера в 23:09

СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

РЕН ТВвчера в 22:28

WP: государственный и частный долг в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

ТАССвчера в 22:22
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Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей.
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В Сети рассекретили новые рендеры iPhone 12 Pro Max

Судя по представленным рендерам, грядущая новинка с 6,7-дюймовым дисплеем сможет получить "плоский" дизайн, напоминающий iPhone 5S, большую камеру с четырьмя сенсорами, тонкие рамки. iPhone 12 Pro Max обзаведется уменьшенной "челкой" и смарт-коннектором, скрывающимся в слоте для SIM-карты.
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
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Происшествия

В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории

Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
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Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

РБК вчера в 13:40
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Футбол

Величе Шумуликоски: Дзюбе придется менять стиль игры ради Европы

Македонский полузащитник Величе Шумуликоски едва не стал чемпионом России с "Зенитом" в 2004 году, а шесть лет спустя обыграл ПСВ в составе "Сибири".
РИА Новости 01:00
Общество

Подсчитано число россиян старше 100 лет

Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
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Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
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Общество

В Новосибирск самолетами вернутся россияне из Таиланда и Вьетнама

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что в ближайшие два дня аэропорт Новосибирске примет два вывозных рейса из-за границы.
Atas.info вчера в 04:07
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Здоровье

Под зараженных коронавирусом готовят новые койки

Saratovnews вчера в 14:27
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Наука

Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса

Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Общество

Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru вчера в 08:31
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Происшествия

Блогера из Кемерово арестовали за видео о патрулях дружинников

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Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
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Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
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Кино

BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом

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Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 17 апреля в 14:00
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