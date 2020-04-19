Коронавирус
Lenta.ruСША предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Кино
Глава Минкульта Татарстана осудила критиков «Зулейхи»
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей.
News.ru вчера в 07:27
Гаджеты
В Сети рассекретили новые рендеры iPhone 12 Pro Max
Судя по представленным рендерам, грядущая новинка с 6,7-дюймовым дисплеем сможет получить "плоский" дизайн, напоминающий iPhone 5S, большую камеру с четырьмя сенсорами, тонкие рамки. iPhone 12 Pro Max обзаведется уменьшенной "челкой" и смарт-коннектором, скрывающимся в слоте для SIM-карты.
OAnews 17 апреля в 11:25
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Происшествия
В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
РБК вчера в 13:40
Футбол
Величе Шумуликоски: Дзюбе придется менять стиль игры ради Европы
Македонский полузащитник Величе Шумуликоски едва не стал чемпионом России с "Зенитом" в 2004 году, а шесть лет спустя обыграл ПСВ в составе "Сибири".
РИА Новости 01:00
Общество
Подсчитано число россиян старше 100 лет
Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
Общество
В Новосибирск самолетами вернутся россияне из Таиланда и Вьетнама
Сегодня, 18 апреля, стало известно, что в ближайшие два дня аэропорт Новосибирске примет два вывозных рейса из-за границы.
Atas.info вчера в 04:07
Здоровье
Под зараженных коронавирусом готовят новые койки
Saratovnews вчера в 14:27
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Наука
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru вчера в 16:29
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru вчера в 08:31
Происшествия
Блогера из Кемерово арестовали за видео о патрулях дружинников
Дождь вчера в 05:41
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости
Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
Кино
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 вчера в 01:32
Наука
Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям
N+1 17 апреля в 14:00