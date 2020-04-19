Коронавирус
РЕН ТВГосдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры
Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей. Это, по мнению экспертов, исключительно рискованно для экономики после окончания пандемии.
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WP: государственный и частный долги в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр
ТАСС18 апреля в 22:22
СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр
Московский Комсомолец18 апреля в 23:16
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2
Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, в селе Лопатки Бессоновского района, в селе Казарка Никольского района, Сердобске, Русском Камешкире, в селе Мамадыш Камешкирского района, в поселке Чаадаевка Городищенского района, Бессоновке, Кузнецке.
REGNUM 03:26
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Украинский боксёр Усик высказался о Зеленском
Боксёр Александр Усик поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
RT на русском вчера в 14:43
Экономика
Вторичное жилье приготовилось к рецессии
В «Авито Недвижимости» приводят свои данные: в середине апреля средняя стоимость вторичного жилья во всей России составила 54,3 тыс. руб. за кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,3%, а за год — на 4%. Правда, активность в целом на рынке вторичного жилья по очевидным причинам пока замерла.
Коммерсантъ вчера в 03:11
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:01
Общество
Умерший челябинец с COVID-19 имел последнюю стадию рака
Челябинск, 20 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Умерший в Челябинской области гражданин имел терминальную стадию онкологического заболевания.
REGNUM 03:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Футбол
Экс-форвард ЦСКА вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса вошел в рейтинг 50 худших игроков в истории английской Премьер-лиги по версии издания FourFourTwo.
Нева Спорт 02:20
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети опубликовала несколько архивных фото. На снимках ей примерно от 7 и до 17 лет.
MedikForum.ru вчера в 16:03
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 18 апреля в 05:45
Гаджеты
Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490
Если компания ASUS сама непреднамеренно показывает готовящиеся материнские платы на Intel Z490 на собственном сайте, то изображения аналогичных новинок MSI опубликовал ресурс VideoCardz.
3DNews 03:28
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Здоровье
Вирусолог объяснил резкий рост случаев коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, почему последнее время идет резкий рост числа новых случаев коронавируса.
Smolnarod.ru 02:08
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
Общество
Введено ограничение на въезд и выезд в города Удмуртии
Сегодня, 20 апреля, введено ограничение на въезд в выезд в города Удмуртии.
Известия Удмуртской Республики 01:30
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за игрока «Порту»
В сферу интересов парижского гранда попал 27-летний бразильский защитник Алекс Теллес, выступающий в чемпионате Португалии в составе «Порту».
Евро-футбол.ру 03:11