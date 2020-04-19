Коронавирус
РЕН ТВГосдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры
Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей. Это, по мнению экспертов, исключительно рискованно для экономики после окончания пандемии.
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СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр
Московский Комсомолец18 апреля в 23:16
WP: государственный и частный долги в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр
ТАСС18 апреля в 22:22
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Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес 18 апреля в 13:36
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС вчера в 04:05
Происшествия
В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Футбол
«Спартак» не выкупит Андре Шюррле из «Боруссии»
Весной 2020 года полузащитник не выступал за «красно-белых» из-за травмы стопы. В состав «Спартака» Андре Шюррле перешел летом 2019 года.
RuNews24.ru 18 апреля в 11:52
Происшествия
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
RT на русском 01:29
Кино
Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена
Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 07:06
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
Общество
Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ
Автоновости дня 18 апреля в 09:01
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперштаб.
RZN.info вчера в 04:26
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Политика
Путин: объединение усилий бывших республик СССР идет на пользу всем
Глава государства подчеркнул, что во всем мире страны повышают конкурентоспособность за счет объединения усилий.
REGNUM вчера в 07:36
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Культура
Омские стендаперы выступят в юмористическом шоу на СТС
Омск здесь 01:41
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Финансы
Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем
Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Популярная механика 17 апреля в 11:11
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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На Ставрополье скончался четвертый пациент с коронавирусом
Московский Комсомолец 01:32
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Пять районов острова Сахалин окажутся под воздействием циклона.
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Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети опубликовала несколько архивных фото. На снимках ей примерно от 7 и до 17 лет.
MedikForum.ru вчера в 16:03