Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГосдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей. Это, по мнению экспертов, исключительно рискованно для экономики после окончания пандемии.
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WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров

РИА Новостивчера в 03:14

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 01:07

Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

РЕН ТВ18 апреля в 22:28

СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр

Московский Комсомолец18 апреля в 23:16

США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Известия18 апреля в 23:09

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

РБКвчера в 00:19

WP: государственный и частный долги в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

ТАСС18 апреля в 22:22
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Общество

Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России

Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес 18 апреля в 13:36
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС вчера в 04:05
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Происшествия

В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом

Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Футбол

«Спартак» не выкупит Андре Шюррле из «Боруссии»

Весной 2020 года полузащитник не выступал за «красно-белых» из-за травмы стопы. В состав «Спартака» Андре Шюррле перешел летом 2019 года.
RuNews24.ru 18 апреля в 11:52
Происшествия

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

RT на русском 01:29
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Кино

Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена

Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Здоровье

Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 07:06
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Происшествия

В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми

В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
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Общество

Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
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Авто

Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в РФ

Автоновости дня 18 апреля в 09:01
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Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперштаб.
RZN.info вчера в 04:26
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Политика

Путин: объединение усилий бывших республик СССР идет на пользу всем

Глава государства подчеркнул, что во всем мире страны повышают конкурентоспособность за счет объединения усилий.
REGNUM вчера в 07:36
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Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Культура

Омские стендаперы выступят в юмористическом шоу на СТС

Омск здесь 01:41
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Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Финансы

Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем

Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
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Космос

Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса

Популярная механика 17 апреля в 11:11
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

«Зарегистрировано 125 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — сообщил региональный оперативный штаб 20 апреля.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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Общество

На Ставрополье скончался четвертый пациент с коронавирусом

Московский Комсомолец 01:32
Общество

Пять районов на Сахалине накроет циклон

Пять районов острова Сахалин окажутся под воздействием циклона.
Сахалин.Инфо 01:34
Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch

Чемпионат вчера в 17:00
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опубликовала архивные фото

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в соцсети опубликовала несколько архивных фото. На снимках ей примерно от 7 и до 17 лет.
MedikForum.ru вчера в 16:03
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