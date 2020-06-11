Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Футбол
На матч самарских «Крыльев Советов» и «Ахмата» пустят зрителей
В четверг, 11 июня, стало известно, что на первый матч Российской премьер-лиги после перерыва, связанного с особым режимом, будут пускать зрителей.
Терра 07:10
Наука
Российская студентка разработала «предсказателя» аварий ракет
Разработанная студенткой «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (ПНИПУ) Ольгой Соколовой технология призвана помочь заранее определять динамику работы двигателей на предприятиях, чтобы предупреждать аварии на производстве ещё на стадии проектирования.
Популярная механика 11:35
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
Легкий самолет разбился в Рязанской области
Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 09 июня в 14:31
Политика
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 18:16
Общество
Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов
Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета 09:31
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
ТВ Центр вчера в 14:52
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Экономика
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.
RT на русском вчера в 07:55
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Шоу-бизнес
Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком
Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.
Экономика сегодня 19:38
Футбол
Плей-офф Лиги Европы могут доиграть в Германии
Матчи поздних стадий плей-офф Лиги Европы могут быть сыграны в формате мини-турнира в немецком Франкфурте.
Bookmaker-ratings.ru 03:35
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14