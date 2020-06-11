Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
Технологии
AMD раздаёт ПК-версию Horizon: Zero Dawn при покупке процессоров Ryzen 3000
Компания AMD запускает акцию, которая позволяет при покупке определённых процессоров серии Ryzen 3000 получить бесплатную копию ПК-версии игры Horizon: Zero Dawn Complete Edition.
3DNews 08:52
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
Наука
На МКС вывели экзотическое состояние материи
На МКС вывели экзотическое состояние материи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:31
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Технологии
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 13:49
Здоровье
Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.
Московский Комсомолец 17:36
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в родном селе Кузьминское.
ТК Звезда 10:13
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
Энергетика
Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне
В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
MOS.news 10:11
Экономика
Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода
Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.
Телеканал 360° вчера в 22:01
Футбол
Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля»
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.
Бомбардир.ру 16:41
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Экономика
Путин поручил проработать снижение ставок по кредитам на образование
Президент России Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов.
Деловое.ТВ 13:27
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
На презентации PlayStation 5 был анонсирован ремейк Demon's Souls. Игру представил лично Сюхэй Ёсида — один из топ-менеджеров компании.
CyberSport.ru 16:58
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 13:05
Общество
Sony анонсировала симулятор кота в мире несчастных роботов
ИА Красная Весна 16:33
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Армия и оружие
НАТО: Российские ракеты могут поразить любую цель в Европе
Российские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками способны поразить любую цель в Европе, констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете Die Welt по телефону из штаб-квартиры альянса в Брюсселе.
Евразия Daily 09:56
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50