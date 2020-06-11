Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. 38

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5. 147

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 713

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Здоровье Минздрав Белоруссии рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом Как сообщает телеканал "Беларусь 1", министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в беседе с журналистами рассказал о замедлении темпов прироста заболевших коронавирусом нового типа в стране.

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 41

Энергетика Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов. 2

Экономика Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.

Футбол Кариус не собирается уходить из «Ливерпуля» Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.

Киберспорт Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5 На презентации PlayStation 5 был анонсирован ремейк Demon's Souls. Игру представил лично Сюхэй Ёсида — один из топ-менеджеров компании.

Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 31

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 358

Общество В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 143

Армия и оружие Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. 1

Происшествия Легкомоторный самолет упал в Рязанской области Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 6

Армия и оружие НАТО: Российские ракеты могут поразить любую цель в Европе Российские ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками способны поразить любую цель в Европе, констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете Die Welt по телефону из штаб-квартиры альянса в Брюсселе. 2