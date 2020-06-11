Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).

Политика В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5. 169

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 195

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. 5

Здоровье Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.

Экономика Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов. 1

Общество Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов». 1

Общество Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня Возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТPЦ), — цитирует агентство официальное сообщение. 38

Футбол В «Челси» намекнули, что клуб подпишет Вернера Форвард "Челси" Армандо Броя дал понять, что нападающий "РБ Лейпцига" Тимо Вернер перейдёт в лондонский клуб.

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Футбол Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".

Общество Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц Компания Microsoft заявила, что не станет продавать полиции свою технологию распознавания лиц. Об этом сообщила в твиттере организация ACLU.

Политика Трамп назвал способы прекратить беспорядки в США Президент США Дональд назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране.

Происшествия Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. 14

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 309

Происшествия Грузовик с грунтом завалился в кювет недалеко от Ильинского В районе села Ильинского в кювете на перекрестке лежит груженый грунтом грузовик.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,3K

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 19

Происшествия Посетитель бара описал «непотребное» состояние Ефремова Посетитель московского бара Ulysses, где, по предварительным данным, Михаил Ефремов находился перед смертельным ДТП, описал «Пятому каналу» поведение актера. 1

Общество Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции. 87