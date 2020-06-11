Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).

Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 197

Киберспорт В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики» Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.

Здоровье Врач Кашубина назвала необходимое человеку количество воды в день Существует популярное мнение о том, что в день человеку необходимо не менее восьми стаканов обычной воды.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Общество В Саратовской области зарегистрировано 4132 случая коронавируса В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 117 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. 976

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". 2,2K

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 37

Экономика Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Общество Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Политика В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня». 1,5K

Киберспорт В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.

Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку 11 июня состоится презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. В Сети одно за другим появляются рекламные изображения этого гаджета. 8

Общество Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 1

Здоровье Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.

Общество За сутки в Красноярском крае умерли еще пять человек с коронавирусом По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией в крае, на 12 июня у 178 человек за сутки нашли коронавирус, число всех заболевших составляет - 6 159. 19

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков. 142