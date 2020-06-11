Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).

Происшествия Семья Захарова не приняла извинений Ефремова Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский. 675

Общество На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.

Финансы Курс евро поднялся выше 79 рублей Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. 64

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 148

Здоровье В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом. На 13 июня общее число заболевших достигло 691.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 216

Авто Новый Land Rover Defender может стать дефицитом Новый Land Rover Defender, прием заказов на который начался в России буквально вчера, может стать дефицитным как минимум до осени. 52

Политика В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. 26

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян-Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 284