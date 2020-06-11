Экономика

РБКРБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

РБК11 июня в 11:15

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Вести.Ru11 июня в 09:36

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

ТАСС11 июня в 05:26

Госдолг США достиг рекордной отметки

РИА Новости11 июня в 06:34

Госдолг США достиг рекордной отметки

Газета.Ru11 июня в 05:49

Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru11 июня в 05:44

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

Московский Комсомолец11 июня в 07:05
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
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Общество

На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:47
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Общество

Голикова назвала сроки регистрации в России двух вакцин от COVID-19

В ближайшее время в РФ планируют начать тестирование на добровольцах отечественной вакцины.
Известия 06:35
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Происшествия

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
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Общество

Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
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Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
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Политика

Польша с 13 июня открывает границы для стран Евросоюза

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что с 13 июня республика откроет границы для стран ЕС, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 10 июня в 17:02
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
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Происшествия

В Подмосковье поймали маньяка-сантехника

Газета.Ru вчера в 10:03
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru вчера в 07:23
8
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Здоровье

В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом

В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом. На 13 июня общее число заболевших достигло 691.
Комиинформ 07:27
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
24
Происшествия

В Москве избили киргизского дипломата, сообщили СМИ

В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.
РИА Новости 05:18
1
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
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Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2K
Авто

Nissan показал официальное фото нового Nissan X-Trail

Nissan показал первое высококачественной официальное фото, позволяющее в деталях рассмотреть новый Nissan X-Trail.
Дни24 05:15
6
Общество

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Evo-rus.com 02:20
25
Авто

Новый Land Rover Defender может стать дефицитом

Новый Land Rover Defender, прием заказов на который начался в России буквально вчера, может стать дефицитным как минимум до осени.
Автоновости дня вчера в 09:11
52
Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
26
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян-Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Путешествия

Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых

Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
1
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
8
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Космос

SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
Вести.Ru 05:45
54
Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
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