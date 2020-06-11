Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Шоу-бизнес
«Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала «когти»
Известная украинская певица Светлана Лобода показала фолловерам в Instagram свои новые острые ногти.
Московский Комсомолец вчера в 08:30
Футбол
«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер
По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.
Sport24.ru 17:52
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости 16:15
Футбол
«Валенсия» и «Леванте» разошлись миром в матче чемпионата Испании
"Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 18:03
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru вчера в 08:28
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
Авто
Появились свежие фото нового Lada Largus
На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
В Турине завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Встреча завершилась нулевой ничьей.
Вести.Ru 17:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко сообщила, что переезжает в Казань
Ранее Дмитрий сообщал, что не планирует завершать карьеру в ближайшую пару лет.
Paparazzi.ru вчера в 16:21
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Футбол
«Ливерпуль» опережает МЮ в борьбе за Санчо
«Ливерпуль» по-прежнему рассчитывает оформить трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Soccer.ru 11:46
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную зарплату
Работающим в день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию заплатят в повышенном размере, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета федерации по социальной политике Инну Святенко.
47 новостей вчера в 03:40