Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).

Шоу-бизнес «Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала «когти» Известная украинская певица Светлана Лобода показала фолловерам в Instagram свои новые острые ногти.

Футбол «Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.

Общество Бурдж-Халифа окрасили в триколор Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. 293

Футбол «Валенсия» и «Леванте» разошлись миром в матче чемпионата Испании "Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 702

Политика СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. 35

Происшествия В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 54

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 18K

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 276

Авто В России появился новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE. 42

Авто Появились свежие фото нового Lada Largus На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan. 2

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,6K

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии В Турине завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Встреча завершилась нулевой ничьей.

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%. 25

Экономика Проблемные регионы получат деньги на развитие Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие. 8

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 133