Экономика

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Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

РБК11:15

Госдолг США достиг рекордной отметки

Газета.Ru05:49

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

Московский Комсомолец07:05

Госдолг США достиг рекордной отметки

РИА Новости06:34

Госдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов

Вести.Ru09:36

Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru05:44

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

ТАСС05:26
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
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Опубликованы составы сборных России по биатлону на следующий сезон

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России опубликовало на официальном сайте списки кандидатов в сборные страны по биатлону на сезон-2020/2021.
Газета.Ru 09:49
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Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

РИА Новости 19:30
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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи

«Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 09 июня в 22:53
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Политика

Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Политика

Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня вчера в 20:51
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

РИА Новости 16:39
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Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике

На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
Народные новости вчера в 10:53
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Футбол

Зарплаты судей в РПЛ, Вилков на матче «Спартака» и новые правила. Интервью с Кашшаи

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи работает с января – в его планах построить определенный стандарт судейства в России и найти новое поколение арбитров.
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service 12:50
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Авто

Пять новых автомобилей, которые появятся в России уже летом

Car.ru вчера в 09:15
Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

РИА Новости 20:50
Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 19:21
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
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Общество

69 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии

57 новых случаев коронавируса выявлено в Якутске, 6 — в Мирнинском районе, 3 — в Таттинском, 2 — в Верхневилюйском и 1 — в Намском улусах.
Якутия Daily вчера в 23:17
Общество

Состоялся анонс «главной игры» PlayStation 5 — сиквела Horizon Zero Dawn

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:55 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс ролевой игры Horizon Forbidden West.
REGNUM 17:55
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
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Технологии

Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11

Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
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Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
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Жена Икарди: «В футболе на женщин смотрят как на посудомоек»

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Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

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После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4

Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Профессора назвали расистом за нежелание отменить экзамены темнокожим

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Здоровье

В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
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