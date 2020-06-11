Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Политика
В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Коронавирусом в Костромской области заражаются десятки человек в день
За день в Костромской области коронавирусом заболело 38 человек, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 03:00
Футбол
Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей.
RT на русском 03:06
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» затронут немецкие госслужбы
Правительство Германии опасается американских санкций, которые затронут немецкие госслужбы и компании, вовлеченные в реализацию проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:23
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Политика
Украина откроет границу с Крымом с 15 июня
Официальный Киев принял решение возобновить работу контрольно-пропускных пунктов «Колончак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымский полуостров с 15 июня.
Вести Крым вчера в 07:58
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Армия и оружие
Востоковеды объяснили попытку США блокировать военных РФ в Сирии
Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии, попавшую на видео, не следует воспринимать как угрозу.
URA.Ru 11 июня в 04:00
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Газета.Ru вчера в 14:08
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Игры
Sony показала облик PlayStation 5
Компания Sony раскрыла облик новой приставки PlayStation 5, которая выйдет в этом году.
РЕН ТВ 11 июня в 17:36
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов
В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».
Комсомольская правда вчера в 16:54
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
Игры
К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер
В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.
Игромания.ру 11 июня в 08:18
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru вчера в 12:39
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
ТАСС вчера в 06:28
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10