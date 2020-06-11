Экономика

РБКРБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

РБК11:15

Госдолг США поставил новый рекорд - $26 триллионов

Вести.Ru07:49

CBS: госдолг США достиг рекордной величины в $26 трлн

ТАСС05:26

Госдолг США достиг рекордной отметки

РИА Новости06:34

Госдолг США достиг рекордной отметки

Газета.Ru05:49

Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

News.ru05:44

Госдолг США превысил 26 триллионов долларов, установив рекорд

Московский Комсомолец07:05
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Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
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Политика

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
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Общество

Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости

Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Общество

Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19.
RT на русском 09:14
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Технологии

Google представила бета-версию Android 11

Компания Google представила тестовую версию операционной системы Android 11. Ее уже могут оценить обладатели смартфонов Google Pixel.
Деловое.ТВ вчера в 15:04
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Футбол

Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ

Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".
Российская газета 12:21
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным

Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
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Финансы

Курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей

Москва, 11 июня 2020, 16:58 — REGNUM Курс евро на валютных торгах в четверг, 11 июня, поднимался выше 79 рублей.
REGNUM 09:58
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
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Хоккей

СКА произвел обмен с «Трактором»

Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
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Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению

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Происшествия

Алиханов: Состояние некоторых из заболевших коронавирусом детей крайне тяжёлое

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 110 детей в возрасте от года до 17 лет, также заразились десять младенцев.
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Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
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Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
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Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
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Наука

Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря

Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

В перечень важных изменений входят: обеспечение государством доступности и качества медицинских услуг, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства по защите прав работников, учреждение постановление о защите государственной целостности и неприкосновенности границ страны, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.
Evo-rus.com 13:45
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Общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
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Технологии

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат 16:40
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Армия и оружие

Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)

Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
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