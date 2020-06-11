Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
Экономика
Россия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота
В целом за январь-апрель этого года Россия экспортировала 71,9 тонны золота на $3,8 млрд, что в 7,9 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Саминвестор вчера в 10:20
Общество
В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня
Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня.
РБК 17:19
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 20:12
Происшествия
Белый универсал снес остановку в Корсакове
Сахалин.Инфо 19:19
Политика
Рейтинг доверия Путину заметно снизился
ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, уровень доверия российских граждан президенту Владимиру Путину заметно упал в течение последних двух месяцев.
Ореанда-Новости 15:39
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 19:25
Наука
Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса
Команда ученых из университетов Кембриджа и Гринвича выяснила, что несмотря на снижение случаев заболевания коронавирусом, людям нужно продолжать регулярное ношение масок.
МедиаПоток вчера в 09:33
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Здоровье
Снятие ограничений и новая «нормальность»: Собянин ответил на вопросы москвичей
Большинство ограничительных мер, действовавших в столице, больше не действуют. В связи с этим от москвичей поступает много вопросов.
Вести.Ru 15:33
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru 12:56
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
В Белоруссию поступила первая партия нефти из США
Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru 15:05
Политика
Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России
Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.
РЕН ТВ 18:38
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01