Экономика
РБКГосдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США. На 9 июня госдолг страны составил $26,003 трлн. Это более чем в 15 раз больше ВВП России по данным Всемирного банка на 2018 год ($1,658 трлн).
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Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.
ТАСС 11:00
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Армия и оружие
Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия
Evo-rus.com вчера в 06:06
Общество
Финляндия не стала открывать границы с Россией
Отмечается, что в этих странах эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Суоми.
Би-порт 06:38
Наука
Мужчины тяжелее женщин реагируют на коронавирус
По словам специалистов, у мужчин в первую фазу заболевания коронавирусом организм начинают выработку сигнальных молекул, которые способствуют образованию воспалений, тогда как у женщин Т-клетки активно себя проявляют при обнаружении вируса.
ИнфоСМИ вчера в 11:20
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Происшествия
В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек
Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента.
Комиинформ 10:37
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
Shraibikus News вчера в 15:58
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Экономика
Lufthansa приготовилась сократить до 26 000 сотрудников
Лишними окажутся около 22 000 позиций с полной занятостью, а всего работу могут потерять до 26 000 сотрудников, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.
Интерфакс 08:16
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Шоу-бизнес
Герой 7-го сезона «Холостяка» Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино
Герой 7-го сезона "Холостяка" Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино Кстати, по словам Антона Криворотова, он еще в 12 лет понял, какую женщину видит рядом с собой.
Вокруг ТВ 05:37
Общество
В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города
Контроль за въездом и выездом из Севастополя в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:00
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Гаджеты
Apple зарегистрировала девять новых iPhone
Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 08:03
Политика
Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 08:23
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама
Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг по телефону обсудили энергетику, в том числе запуск новых проектов в сфере электрогенерации и мирного атома, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:11