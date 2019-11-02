Финансы
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке
Lenta.ru вчера в 22:05
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 11:55
Космос
Найден опровергающий представления о Вселенной объект
Lenta.ru 31 октября в 09:43
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
5 колесо вчера в 02:05
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 вылетели в Петербург
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:09
Гаджеты
Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Гаджеты
Начался международный бета-тест EMUI 10
Бета-тест EMUI 10 стартовал в Китае около недели назад. Рассматриваемая оболочка создана на базе новейшей операционной системы Android 10.
Дни24 31 октября в 21:00
Гаджеты
Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru вчера в 03:14
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»
Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика
Трамп сравнил себя с псом, участвовавшим в ликвидации аль-Багдади
Служебный пес во время операции в Сирии по уничтожению главы террористов аль-Багдади получил травму, об этом сообщил Пентагон.
ГЛАС.RU вчера в 23:29
Армия и оружие
ЛНР и Украина завершили разведение сил у Золотого
Новостной фронт вчера в 11:08
Происшествия
Водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру III в Иркутске
ИрСити вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной Тулуповой в Америку
Телеведущий Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в Америку вместе со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой.
Телепрограмма вчера в 23:48
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru вчера в 19:45
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Баффало» в НХЛ
RT на русском 00:09
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета вчера в 21:27
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета вчера в 02:27
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Известия вчера в 22:15
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия вчера в 08:35
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму
Жителей России ждет «розовая» зима.
РБК вчера в 08:07
Армия и оружие
В 2020 году НАТО и Украина проведут масштабные учения в Черном море
Аргументы и Факты вчера в 10:48
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
Ugpressa.ru 30 октября в 10:33
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Экономика
Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.
РБК вчера в 06:47