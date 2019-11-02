Финансы

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23

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РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

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RT на русскомвчера в 19:23

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Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правдавчера в 17:59
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После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 вылетели в Петербург

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Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
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Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

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Служебный пес во время операции в Сирии по уничтожению главы террористов аль-Багдади получил травму, об этом сообщил Пентагон.
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Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
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Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
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Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
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Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

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РБК вчера в 08:07
Армия и оружие

В 2020 году НАТО и Украина проведут масштабные учения в Черном море

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Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
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Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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