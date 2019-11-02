Финансы
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Происшествия
На танкере в Находке прогремел взрыв
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 11:15
Происшествия
Один из воров в законе объявлен в международный розыск
Московские следователи объявили в международный розыск одного из лидеров криминального мира России, вора в законе 47-летнего Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифов).
REGNUM вчера в 08:49
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году
Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Армия и оружие
Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов».
РБК вчера в 17:58
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Авто
В России две модели Volkswagen стали дешевле
Немецкая компания Volkswagen снизила цены на две свои модели. В России стали дешевле пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня вчера в 01:37
Футбол
Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
RT на русском вчера в 10:03
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Космос
Японский грузовой корабль HTV-8 отделился от МКС
Беспилотный грузовой космический корабль HTV-8 успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).
REGNUM 00:19
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru вчера в 19:45
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК 31 октября в 12:20
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Коммерсантъ вчера в 10:34
Культура
Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»
Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
Собака.ru вчера в 09:09
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда 31 октября в 16:12
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия вчера в 11:15
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20