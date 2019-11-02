Финансы

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правдавчера в 17:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Происшествия

На танкере в Находке прогремел взрыв

РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 11:15
Происшествия

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Московские следователи объявили в международный розыск одного из лидеров криминального мира России, вора в законе 47-летнего Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифов).
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Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Происшествия

В Кемерово загорелись производственно-складские помещения

РИА Новости 00:45
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Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Политика

Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
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Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Армия и оружие

Лавров назвал главаря ИГ аль-Багдади «порождением США»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что главарь запрещенной террористической организации «Исламское государства» Абу Бакр аль-Багдади является «порождением Соединенных Штатов».
РБК вчера в 17:58
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Авто

В России две модели Volkswagen стали дешевле

Немецкая компания Volkswagen снизила цены на две свои модели. В России стали дешевле пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня вчера в 01:37
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Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
RT на русском вчера в 10:03
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
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Японский грузовой корабль HTV-8 отделился от МКС

Беспилотный грузовой космический корабль HTV-8 успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).
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Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Политика

Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

РИА Новости вчера в 19:47
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Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru вчера в 19:45
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК 31 октября в 12:20
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Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

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Культура

Пять человек из Уфы прошли кастинг в шоу «Танцы»

Кастинг прошли пять человек из Уфы: Тагир Гиндуллин, Ksu Max, Энтони Богданов, Илья и Альмира Дорны.
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Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева

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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

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Известия вчера в 11:15
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
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