Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

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РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23
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Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
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Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
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На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
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Трамп ответил на заявление Клинтон о политиках — «агентах России»

Президент США Дональд Трамп вступился за кандидата-демократа на выборах 2020 года Тулси Габбард и кандидата от «зеленых» на президентских выборах 2016 года Джилл Стайн, названных Хиллари Клинтон «агентами России».
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° вчера в 04:49
Политика

Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса вчера в 03:26
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс 31 октября в 17:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны вчера в 09:12
Общество

Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден объяснил, почему не хочет общаться с российской прессой.
Lenta.ru вчера в 23:34
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
Гаджеты

Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru 31 октября в 16:05
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Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

Дни24 вчера в 13:52
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Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

Матч ТВ вчера в 22:17
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Blizzard отказалась переделывать сюжет Warcraft 3: Reforged в соответствии с канонами WoW

Студия Blizzard отказалась от переработки сюжета для Warcraft 3: Reforged.
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Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
РИА Новости 00:32
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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Мактомини признан лучшим игроком «МЮ» второй месяц подряд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини стал лучшим игроком клуба по итогам октября.
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Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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Лавров: Путин не видит себя «укротителем гадюшника»

"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника", - заявил Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Российская газета вчера в 16:39
Спорт

Blizzard представила Overwatch 2

Игру представили на выставке BlizzCon 2019, которую проводят 1–2 ноября в США.
CyberSport.ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM вчера в 08:23
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
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Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
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