Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США установил новый рекорд

ТАССвчера в 17:23
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Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье

Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.
Известия 06:06
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости 03:01
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В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Транспорт

По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей

Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.
РБК 06:22
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Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском вчера в 09:20
Происшествия

Робот убил человека на заводе под Липецком

К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
Российская газета 06:21
Происшествия

Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс 03:25
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 23:17
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Общество

Врачи рассказали об опасности хождения с голыми щиколотками в холода

Известия 08:10
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Общество

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

ТАСС вчера в 10:01
Происшествия

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru 31 октября в 21:04
Футбол

Игроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»

Телеканал Санкт-Петербург 08:00
Общество

В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Экономика

Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Здоровье

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Кино

Авторы «Ведьмака» распланировали семь сезонов сериала

У создателей «Ведьмака» для Netflix готов план на семь сезонов сериала.
CyberSport.ru 07:46
Авто

Кроссовер Honda CR-V подготовлен к выездам на природу

Оверлендинговый Honda CR-V получил лифт-набор подвески, что повысило клиренс до 246 мм, подножки, обновленный передний бампер с дополнительными ходовыми огнями, крепление запасного колеса сзади, модульное багажное отделение Plateau, внедорожные колеса KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тент Roofnest Falcon.
CarsWeek.ru 31 октября в 06:12
Армия и оружие

Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Происшествия

Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза

Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
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