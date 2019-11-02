Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье
Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.
Известия 06:06
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Транспорт
По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей
Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин. Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.
РБК 06:22
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском вчера в 09:20
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
Российская газета 06:21
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Интерфакс 03:25
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 23:17
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru 31 октября в 21:04
Футбол
Игроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»
Телеканал Санкт-Петербург 08:00
Общество
В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Здоровье
Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Кино
Авторы «Ведьмака» распланировали семь сезонов сериала
У создателей «Ведьмака» для Netflix готов план на семь сезонов сериала.
CyberSport.ru 07:46
Авто
Кроссовер Honda CR-V подготовлен к выездам на природу
Оверлендинговый Honda CR-V получил лифт-набор подвески, что повысило клиренс до 246 мм, подножки, обновленный передний бампер с дополнительными ходовыми огнями, крепление запасного колеса сзади, модульное багажное отделение Plateau, внедорожные колеса KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тент Roofnest Falcon.
CarsWeek.ru 31 октября в 06:12
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25