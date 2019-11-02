Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

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Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США установил новый рекорд

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