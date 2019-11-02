Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Футбол
«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:06
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин
Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Единоборства
Гендлин считает, что Ковалёв проиграет Альваресу при равном бое
RT на русском 08:19
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Хоккей
Овечкин обошел великого канадца по очкам в НХЛ
Нева Спорт 02:44
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Происшествия
Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину
Правоохранительные органы Саратова начали проверку в отношении мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку, однако был задержан отцом ребенка.
Известия 10:28
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие
В Сирии на границе с Турцией при взрыве погибли 10 человек
В результате взрыва на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, расположенном на границе с Турцией, погибли 10 человек, ранения получили более 30, передает Reuters.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Байкал24 вчера в 04:47
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 31 октября в 11:00
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Игры
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru вчера в 14:39
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для обстрела российских АЭС
REGNUM вчера в 21:58
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Авто
В России водителям с 1 ноября грозят новые штрафы
В России водители могут столкнуться с новыми штрафами с 1 ноября.
OAnews 08:33
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года.
РБК 02:00