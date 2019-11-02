Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество
Верховный суд ликвидировал движение Пономарева «За права человека»
В решении суда указано, что будет ликвидировано само общественное движение и его структурные подразделения.
ЗакC.Ру 01 ноября в 07:24
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина
Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте предстала на фотосессии с розовыми волосами
Орбакайте появилась в розовом парике с прической каре.
OAnews вчера в 05:36
Футбол
Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 05:58
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Политика
Малайзия пригрозила ЕС покупкой российских самолетов
Как заверил Мохамад, АСЕАН, "обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации".
Ruposters.ru вчера в 05:00
Гаджеты
Появились данные о характеристиках новой бюджетной Nokia
Уточняется, что данные о новом смартфоне появилась в базе одного из дистрибьюторов под кодовым названием новинки — TA-1206.
Профиль 06:29
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Происшествия
Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Футбол
Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»
16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Единоборства
Масвидаль победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF
Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 победил соотечественника Нейта Диаса.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Хоккей
«Филадельфия» проиграла по буллитам «Торонто», у Проворова два очка
У "Филадельфии" голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).
REGNUM 00:28