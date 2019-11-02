Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Музыка
Трейлер снятого на «Ленфильме» клипа Линдеманна появился в Сети
ФАН 01 ноября в 12:47
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Армия и оружие
Украина и ДНР не смогли развести силы в районе Петровского
Украинская сторона назвала провокацией заявления ополченцев о готовности к разведению войск в Петровском, поскольку силы сампровозглашенных республик 30 октября нарушили режим прекращения огня.
Газета.Ru 06:13
Культура
Брегович хочет выбрать дом в Крыму до повышения цен на недвижимость
Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.
ИА Крыминформ вчера в 08:41
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Ведомости вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Футбол
«С каждым днем взаимопонимание в „Динамо“ улучшается»
Московский футбольный клуб «Динамо» после смены главного тренера постепенно выходит из кризиса.
Известия вчера в 16:00
Фигурное катание
Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель
RT на русском 03:22
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Газета.Ru 03:36
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол
«Оренбург» открыл счет в матче с «Уралом»
Спорт-Экспресс 06:23
Политика
Роухани направил королю Саудовской Аравии предложение о партнерстве
Президент Ирана Хасан Роухани направил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду послание, посвященное сотрудничеству в сфере региональной безопасности.
ТАСС 06:19
Футбол
Сердар Азмун: «Надеюсь, что буду играть за „Зенит“ еще долгие годы»
Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха.
Спорт-Экспресс 04:59
Шоу-бизнес
Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи
Как оказалось, после всего произошедшего семья Кристины подверглась травле.
Телепрограмма 06:18
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Политика
Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего
Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
REGNUM 02 ноября в 06:56
Общество
Археологи воссоздали лицо женщины-викинга с боевой раной на голове
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Политика
Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
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Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда вчера в 11:28
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03