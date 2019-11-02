Экономика
BFM.ruГосдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов. Согласно данным американского Минфина, это число актуально по состоянию на 31 октября. Летом Конгресс США предупреждал, что к 2049 году госдолг может достичь «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП.
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Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Футбол
Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»
Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
РИА Новости 13:37
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Байкал24 вчера в 04:47
Общество
Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.
Российская газета 14:41
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Общество
Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов
Российский Диалог 14:49
Происшествия
Арестован охранник детсада в Нарьян-Маре, где зарезали ребёнка
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний мальчик.
News.ru 05:50
Теннис
Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Sportbox.RU 13:53
Армия и оружие
Израильские военные поразили объекты ХАМАС в ответ на обстрел
РИА Новости 31 октября в 15:53
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Транспорт
Первые пассажиры поедут в Крым на поезде в конце текущего года
Эхо Москвы вчера в 13:02
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 30 октября в 09:55
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»
Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано.
Спорт-Экспресс 14:25
Автоспорт
Ферстаппен показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при США»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал лучшее время в первой практике «Гран-при США».
Спорт-Экспресс вчера в 13:43
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Дни24 02:13
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском вчера в 11:21
Космос
Найден опровергающий представления о Вселенной объект
Lenta.ru 31 октября в 09:43
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Политика
Вакарчук указал Зеленскому на его президентские обязанности
С похожим заявлением Вакарчук выступал в октябре: он призывал украинского лидера к делам вместо слов.
Lenta.ru 15:38