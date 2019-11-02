Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

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Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

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РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США установил новый рекорд

ТАССвчера в 17:23
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Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
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В Нарьян-Маре прошли похороны убитого в детсаду ребенка

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NASA планирует высадить астронавтов на Луну

В научной программе принимают участие ученые Джон Коннолли м Ники Веркхейзер. Миссия на Луну будет совершена двумя разнополыми астронавтами.
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В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

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Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
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Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
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В ДТП с автобусом на Украине пострадали восемь человек

В Хмельницкой области Украины перевернулся рейсовый автобус, травмы получили водитель и семеро пассажиров.
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Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

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Эксперты утверждают, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца опасно, потому что таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.
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«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

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Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Роман Старовойт принял участие в Госсовете по здравоохранению

Находящийся с рабочим визитом в Калининградской области губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг, 31 октября, принял участие в выездном заседании Госсовета под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

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В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
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Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

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В России заработал Apple TV+ без дубляжа

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