Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
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Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
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В научной программе принимают участие ученые Джон Коннолли м Ники Веркхейзер. Миссия на Луну будет совершена двумя разнополыми астронавтами.
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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
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В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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В Хмельницкой области Украины перевернулся рейсовый автобус, травмы получили водитель и семеро пассажиров.
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Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Общество
Эксперты заявили, что нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты утверждают, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца опасно, потому что таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.
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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
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«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Магнуссон заявил, что разочарован удалением Бийола в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Роман Старовойт принял участие в Госсовете по здравоохранению
Находящийся с рабочим визитом в Калининградской области губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг, 31 октября, принял участие в выездном заседании Госсовета под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
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В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
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Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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