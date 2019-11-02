Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

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Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

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РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:20, Вашингтон
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