Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
Политика
Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы
Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.
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Российская газета 17:16
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия
Под Саратовом двое детей провалились под лёд
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились на пруду под лёд, один из них погиб.
RT на русском 15:36
Политика
Чехия обвинила Пекин в вербовке специалистов в стране
Ранее руководитель СБИ Михал Коуделка отмечал, что наиболее активно в стране работают спецслужбы России и Китая, именно эти две страны представляют наибольшую угрозу национальным интересам Чехии.
Московский Комсомолец 16:31
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Тарантас Ньюс 15:20
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Футбол
Почеттино заменил Орье по причине шока из-за травмы Гомеша
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заменил защитника Сержа Орье в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном".
Газета.Ru 17:45
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Ридус 31 октября в 17:43
Кино
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Политика
Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
RT на русском 17:36
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции
Autosport.com.ru 16:43
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Известия 12:20
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском 06:42
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
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Privet-Rostov.ru 13:39
Происшествия
Убитый брат начальника центра «Э» Ингушетии работал врачом
Русская Планета 08:53
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38