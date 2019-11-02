Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
Читать в источнике
Комментировать227

Подробнее о событии

Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газета04:15

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
Политика

Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы

Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.
News.ru 01:13
Происшествия

У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

Российская газета 17:16
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров

Известия 11:11
Происшествия

Под Саратовом двое детей провалились под лёд

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились на пруду под лёд, один из них погиб.
RT на русском 15:36
Политика

Чехия обвинила Пекин в вербовке специалистов в стране

Ранее руководитель СБИ Михал Коуделка отмечал, что наиболее активно в стране работают спецслужбы России и Китая, именно эти две страны представляют наибольшую угрозу национальным интересам Чехии.
Московский Комсомолец 16:31
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Армия и оружие

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Вести.Ru 14:17
Авто

Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре

Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Тарантас Ньюс 15:20
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Футбол

Почеттино заменил Орье по причине шока из-за травмы Гомеша

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заменил защитника Сержа Орье в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном".
Газета.Ru 17:45
Игры

Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер

Ридус 31 октября в 17:43
Кино

Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию

Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Политика

Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
RT на русском 17:36
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции

Autosport.com.ru 16:43
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Известия 12:20
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Privet-Rostov.ru 13:39
Происшествия

Убитый брат начальника центра «Э» Ингушетии работал врачом

Русская Планета 08:53
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное