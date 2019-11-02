Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Экономика
Силуанов: уголовное наказание за валютные нарушения требует пересмотра
Антон Силуанов, министр финансов Законопроекты о снижении административной ответственности за нарушение валютного контроля уже внесли в нижнюю палату, напомнил глава Минфина.
Право.ру вчера в 10:57
Фигурное катание
Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции
Россиянин Александр Самарин занял второе место на третьем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 10:13
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Теннис
WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич
В финале турнира WTA Finals Свитолина сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с чешкой Каролиной Плишковой.
GoTennis.ru 08:40
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Политика
Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны.
ТК Звезда вчера в 08:47
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Народные новости 03:54
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия
В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин
Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
Основанное в 2005 году предприятие «Ангстрем-Т» — один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России — официально признано банкротом.
iXBT.com 31 октября в 03:47
Киберспорт
Видео геймплея Diablo IV показали на BlizzCon 2019
Компания Blizzard Entertainment представила геймплейный трейлер Diablo IV в рамках фестиваля BlizzCon 2019, который проходит 1-2 ноября в американском Анахайме.
NewInform 03:46
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов для подростков
Исследование показало, что если подростки тратили на это больше 3 часов в день, то они были подвержены риску развития физических отклонений.
Ридус 05:55
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24