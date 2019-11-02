Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Газета.Ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
Политика
В Крыму ответили на идею Киева «возбудить миллион уголовных дел» на россиян
Ранее Загородний придумал способ, как пошатнуть экономику России и отобрать у страны Крым.
URA.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Происшествия
Во Внуково произошел багажный коллапс
В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Технологии
Компания «Apple» запустила стриминговую платформу
Сусанин вчера в 07:44
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Экономика
Названы самые благоприятные регионы для ипотеки
Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
BFM.ru 03:43
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Финансы
Курс евро растет в цене
Курс евро растет в цене Курс валют на сегодня. Курс евро вновь начал расти в цене.
Экспресс газета 31 октября в 22:30
Политика
Мюллер выявил роль Манафорта в теме «украинского вмешательства» в выборы
Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
РБК 04:15
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Авто
Названы лучшие сайты автопроизводителей в России
Интернет-зависимость Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование сайтов 10 крупнейших автопроизводителей в России, проанализировав их пользовательские функции, которые связаны с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля.
Российская газета 04:20
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Политика
На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
Единоборства
Нейт Диас настаивает на незамедлительном реванше с Хорхе Масвидалом
Президент UFC дал понять, что не заинтересован в незамедлительном реванше между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом, однако, Диас считает, что его соперник не должен принять победу в поединке, судьбу которого решил доктор, рекомендовавший остановить бой после третьего раунда.
FightTime.ru 04:16
Здоровье
Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах
Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».
Ugpressa.ru вчера в 23:02
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Футбол
«Ростов» сделал заявление по ситуации с 13-летним болельщиком клуба
Что касается 13-летнего Тимофея Сидоренко и его родителей, то они всегда наблюдали за ходом игры в гостевом фан-секторе.
Панорама Ростова-на-Дону 04:13
Политика
За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей
За время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибли свыше 3,3 тысяч мирных граждан, еще примерно 9 тысяч получили ранения.
ТК Звезда 04:58
Политика
Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
Известия 05:10
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
РИА Новости вчера в 02:01
Футбол
«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»
«Лейпциг» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии разгромил «Майнц» (8:0). Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер, также 23-летний немец отдал три голевые передачи.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12