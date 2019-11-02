Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газетавчера в 04:15
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