Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Происшествия
Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.
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Футболисты "Зенита" не настолько слабы, чтобы не иметь шансов на победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов, считает нападающий петербургского клуба Артем Дзюба.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона»
Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.
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Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
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Социальная сеть «ВКонтакте» проведет эксперимент по внедрению новой функции — защиты пользователей от оскорблений.
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
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В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Политика
Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
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РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы
Отмечается, что самым молодым стал чемпионат Словакии, средний возраст игроков в котором составляет 24,32 года.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Политика
МИД Украины объяснил срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в Донбассе не состоялось в понедельник, 4 ноября, из-за нарушения режима тишины.
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Экс-мэр Грозного извинился за жестокое обращение с жителями
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Шоу-бизнес
Леща дали Ольге Бузовой после концерта в Ростове
Накануне в донской столице состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица исполнила со сцены все свои популярные хиты и пообщалась с фанатами.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
Игры
РС-версия Detroit: Become Human почти готова — её дату выхода объявят совсем скоро
Творческий руководитель Quantic Dream Дэвид Кейдж в твиттере сообщил, что разработка Detroit: Become Human для РС почти закончена — команда близка к отправке игры «на золото».
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Шоу-бизнес
Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста
Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.