Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Авто
Renault Samsung готовит шесть новых авто в 2020 году
Renault Samsung Motors заявил, что к 2020 году компания выпустит на внутреннем автомобильном рынке шесть новых моделей, например XM3, ZOE и рестайлинговый Capture.
SpeedMe вчера в 07:58
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Общество
Сегодня вступил в действие закон о «суверенном интернете»
1 ноября вступил в действие Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Сельская новь (г. Усть-Лабинск) 01 ноября в 15:09
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене
Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.
КП - Уфа 10:57
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК 01 ноября в 12:56
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал себя занудным папашей
Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.
Вокруг ТВ 10:22
Общество
WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour
Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 21:32
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз".
Газета.Ru 22:35
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Политика
«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита
Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
Вести.Ru 12:02
Игры
Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft
В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
Cyber.sports.ru 12:41
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Общество
Бутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой
Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме.
РИА Новости 22:23
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Музыка
Тейлор Свифт и Билли Айлиш стали триумфаторами MTV Europe Music Awards
В испанской Севилье 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, победителями в главных категориях стали американские исполнительницы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, сообщает Reuters.
Известия 20:40
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Культура
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 15:54