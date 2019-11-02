с чего всё началось

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Наука Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.

Армия и оружие Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Экономика МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.

Шоу-бизнес Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Экономика Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.

Армия и оружие Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Политика Путин высказался о наказании за ошибки при установлении инвалидности Президент России Владимир Путин предложил министру здравоохранения и вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать об ужесточении наказания работников медико-социальной экспертизы (МСЭ) за ошибки при установлении инвалидности.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Армия и оружие Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.