Финансы

RT на русскомRT на русскомГосдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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Как отмечает
 The Hill, рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.
РБКвчера в 17:46

Подробнее о событии

Госдолг США вновь побил рекорд

ТАССвчера в 17:23

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правдавчера в 17:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 12:57
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия

Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке

«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском вчера в 22:25
Наука

Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии

Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия 31 октября в 07:09
Армия и оружие

Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 12:22
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Транспорт

Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах

Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° вчера в 22:03
Экономика

МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России

Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия вчера в 10:41
Шоу-бизнес

Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС вчера в 10:06
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной

Екатеринбург в интернете вчера в 00:53
Экономика

Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 31 октября в 13:42
Армия и оружие

Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда вчера в 03:10
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском вчера в 22:05
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Политика

Путин высказался о наказании за ошибки при установлении инвалидности

Президент России Владимир Путин предложил министру здравоохранения и вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать об ужесточении наказания работников медико-социальной экспертизы (МСЭ) за ошибки при установлении инвалидности.
Rambler News Service 31 октября в 06:30
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Гаджеты

Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны

Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru 31 октября в 16:05
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Lenta.ru вчера в 19:45
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Армия и оружие

Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе

Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт вчера в 08:56
Единоборства

Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Происшествия

Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов

REGNUM вчера в 21:13
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