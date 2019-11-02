Финансы
RT на русскомГосдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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с чего всё началось
Как отмечает The Hill, рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.РБКвчера в 17:46
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 12:57
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском вчера в 22:25
Наука
Сибирские ученые начали разработку вируса от сезонной депрессии
Сотрудники Института цитологии и генетики в Новосибирске пытаются придумать лекарство от сезонной депрессии.
Известия 31 октября в 07:09
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда 31 октября в 12:22
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Транспорт
Водители рассказали, что их раздражает на российских дорогах
Водители рассказали, что их больше всего раздражает на российских дорогах.
Телеканал 360° вчера в 22:03
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма 31 октября в 05:17
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
ТАСС вчера в 10:06
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Уральский бизнесмен погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной
Екатеринбург в интернете вчера в 00:53
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 31 октября в 13:42
Армия и оружие
Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда вчера в 03:10
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском вчера в 22:05
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Политика
Путин высказался о наказании за ошибки при установлении инвалидности
Президент России Владимир Путин предложил министру здравоохранения и вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать об ужесточении наказания работников медико-социальной экспертизы (МСЭ) за ошибки при установлении инвалидности.
Rambler News Service 31 октября в 06:30
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru 31 октября в 16:05
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Lenta.ru вчера в 19:45
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Армия и оружие
Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе
Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт вчера в 08:56
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Происшествия
Аварийно приземлившийся в Тюмени SSJ-100 отстранён от полётов
REGNUM вчера в 21:13