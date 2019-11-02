Финансы
RT на русскомГосдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Космос
В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону
Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.
Аргументы и Факты вчера в 12:13
Общество
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 09:20
Футбол
Джака поссорился с болельщиками «Арсенала»
Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» завершилась со счётом 2:2. Возможно, никто бы и не говорил о ней уже который день, если бы не конфликт капитана хозяев с болельщиками, о котором мы писали здесь.
Чемпионат 30 октября в 04:00
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 06:02
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости 19:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов
Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
OAnews вчера в 07:00
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.
Lenta.ru 19:45
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости 20:30
Происшествия
Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области
Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.
Пятый канал 10:40
Единоборства
Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.
РИА Новости 19:04
Экономика
«Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации
Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».
Rambler News Service 12:04
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Футбол
Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Матч ТВ 18:30
Политика
Путин призвал Украину «избавиться от абсурда» в спорах по газу
Президент Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору в обмен на снижение цен для украинских потребителей.
Ридус 30 октября в 23:45
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Политика
Трамп подтвердил назначение Вульфа главой МВБ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники сообщали о возможном назначении Чэда Вульфа на должность и.о. главы МВБ.
REGNUM 19:50
Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Интерфакс 18:45
Политика
В Раде хотят уволить Криклия после заявления о репарациях за Донбасс
Напомним, ранее Владислав Криклий заявил о том, что Россия должна выплатить "репарации за Донбасс", поскольку обычные украинцы не будут оплачивать восстановление неподконтрольной Киеву территории.
РИА Новости Крым 14:19