с чего всё началось

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Происшествия Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.

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Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Космос В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.

Общество Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Футбол Джака поссорился с болельщиками «Арсенала» Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» завершилась со счётом 2:2. Возможно, никто бы и не говорил о ней уже который день, если бы не конфликт капитана хозяев с болельщиками, о котором мы писали здесь.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.

Политика Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.

Происшествия Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Армия и оружие В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.

Происшествия Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области Из шахты эвакуированы 15 горняков. Возгорание произошло на золоторудной шахте в Магаданской области.

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.

Экономика «Сафмар» пригрозила Reuters иском о защите деловой репутации Группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева не исключает возможности подачи иска о защите деловой репутации к информагентству Reuters, следует из заявления на сайте «Сафмар».

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Футбол Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.

Политика Путин призвал Украину «избавиться от абсурда» в спорах по газу Президент Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору в обмен на снижение цен для украинских потребителей.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Политика Трамп подтвердил назначение Вульфа главой МВБ Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники сообщали о возможном назначении Чэда Вульфа на должность и.о. главы МВБ.

Политика Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.