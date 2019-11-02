Финансы

RT на русскомRT на русскомГосдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАСС17:23

Американский госдолг побил новый рекорд

РИА Новости18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известия18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВ17:43

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском19:23

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правда17:59
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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Мировой рынок смартфонов показал рост

Последние два года на рынке мобильных устройств наблюдалась стагнация, однако за минувший квартал впервые за долгое время вновь был замечен подъем в годовом выражении.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка лиги Франции с «Марселем» (2:1). Хавбек вышел на поле на 13-й минуте встречи, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.
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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
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Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
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С 1 по 30 ноября при совершении покупки на сумму не менее 100 рублей в дилерских центрах бренда клиенты могут стать участниками розыгрыша подарочных сертификатов на сумму от 1 000 до 4 000 рублей, а также побороться за главный приз — один из трех хэтчбеков Lada XRay в кроссовой версии с автоматической трансмиссией.
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Интернет

Huawei в России вложит 10 млн долл в платформу приложений

Китайская технологическая компания Huawei планирует инвестировать в России более 10 млн долл в развитие экосистемы Huawei Mobile Services и поддержку разработчиков приложений для нее, сообщает vc.ru.
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Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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Политика

Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов

Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.
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Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

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Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
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Путешествия

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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
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Что говорят о бое Ковалёва с Альваресом

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Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
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Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА

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В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.
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Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
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Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы

Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
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Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

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Армия и оружие

Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

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