Финансы

RT на русскомRT на русскомГосдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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Как отмечает
 The Hill, рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.
РБК17:46

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Госдолг США вновь побил рекорд

ТАСС17:23

Американский госдолг побил новый рекорд

РИА Новости18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК18:26

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известия18:15

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском19:23

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВ17:43

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

Комсомольская правда17:59
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Шоу-бизнес

После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске

Подмосковье Сегодня 14:30
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МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Происшествия

Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
Lenta.ru 22:05
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Армия и оружие

Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия 20:15
Политика

Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Россиян уведомят о поступлении электронно заверенных документов

С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью.
Gazeta.SPb вчера в 02:52
Единоборства

Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.
Спорт-Экспресс 19:43
Футбол

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.
Интерфакс-Спорт 12:51
Автоспорт

Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов

Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.
Sport.ru 19:58
Политика

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
Ugpressa.ru 30 октября в 10:33
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Политика

Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Происшествия

В Приморье продолжается поиск пропавших рыбаков

Общественное телевидение России вчера в 00:22
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Армия и оружие

ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа

Израильская авиация начала обстрел нескольких объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ранее выпущенные с территории анклава ракеты, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 19:52
Общество

СМИ Польши: Украинские работники — двигатель польской экономики

Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось.
REGNUM 06:52
Футбол

Карпин прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
ProstoProSport вчера в 15:59
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 прибыли в Петербург

Пассажиры экстренно севшего в Тюмени самолёта SSJ-100 авиакомпании «Ямал» прибыли в Петербург.
REGNUM 16:20
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