с чего всё началось

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Происшествия Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Общество Россиян уведомят о поступлении электронно заверенных документов С 1 ноября в России в обязательном порядке владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, начнут уведомлять о поступлении документов, заверенных электронной подписью.

Единоборства Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг Сергей Ковалев со второй попытки смог сделать вес перед боем с Саулем Альваресом.

Футбол Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии по футболу будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Автоспорт Квят подвёл итоги пятничных свободных заездов Гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят подвёл итоги свободной практики на Гран-при США.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Кино Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Политика Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Армия и оружие ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа Израильская авиация начала обстрел нескольких объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ранее выпущенные с территории анклава ракеты, сообщила армейская пресс-служба.

Общество СМИ Польши: Украинские работники — двигатель польской экономики Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось.