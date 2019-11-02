Экономика
Рифей-ПермьГосдолг США установил новый рекорд в $23 трлн
Госдолг США побил очередной рекорд, превысив отметку в $23 трлн. Об свидетельствуют данные американского Минфина, пишет РИА Новости. По словам экспертов, рост национального долга ускорился с момента прихода к власти Дональда Трампа.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Происшествия
Во Владивостоке прогремел взрыв
Жительница Владивостока подняла с земли около местной школы неизвестный предмет, который взорвался прямо у нее в руках.
Утро.ru вчера в 08:24
Происшествия
Раненая енотовидная собака пришла за помощью к жильцам дома в селе Правда
Сахалин.Инфо 20:49
Общество
Названа самая опасная страна Евросоюза
На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144).
Известия 14:59
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости 19:09
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Армия и оружие
СМИ: танковая бригада из Бурятии получила название ударной
Почетное наименование ударной присвоено 5-ой отдельной танковой бригаде из Бурятии, бойцы которой, по некоторым данным, были ранены во время боев за Дебальцево на Донбасе в феврале 2015 года.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:29
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат 16:56
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.
Известия 19:50
Политика
Песков объяснил жест Путина с кулаком на просьбу выделить денег
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированная рекомендация".
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие
Пентагон: патруль США не попал под обстрел в Сирии
Аргументы и Факты 20:31
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене
Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.
КП - Уфа 10:57
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия 19:50
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира
Британский пилот Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в шестой раз завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса «Формула-1».
Somanyhorses 21:01
Киберспорт
На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4
На Blizzcon 2019 показали кинематографический трейлер Diablo 4. События происходят через множество лет после финала третьей части, когда миллионы человек были уничтожены деяниями Небес и Ада.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:10
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Политика
Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
Известия 16:26
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22