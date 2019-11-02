Экономика
Рифей-ПермьГосдолг США установил новый рекорд в $23 трлн
Госдолг США побил очередной рекорд, превысив отметку в $23 трлн. Об свидетельствуют данные американского Минфина, пишет РИА Новости. По словам экспертов, рост национального долга ускорился с момента прихода к власти Дональда Трампа.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Единоборства
Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru вчера в 04:00
Политика
Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Общество
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту США
FightTime.ru 06:39
Происшествия
В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими
Российская газета 14:02
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Автоспорт
McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
Autosport.com.ru 09:26
Политика
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газета 09:20
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Футбол
Джикия: пропустили нелепый гол от «Арсенала», а сами не смогли забить
Футболисты московского "Спартака" в матче 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" пропустили нелепый гол, а сами не смогли реализовать свои моменты, заявил капитан "красно-белых" Георгий Джикия.
РИА Новости 14:22
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат 09:45
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Кино
Опубликован список кинокомпаний, не вернувших миллионы государству
Все кинокомпании, не вернувшие долг государству, будут помещены в «черный список» и спонсироваться со стороны Минкульта и Фонда кино больше не будут.
RuNews24.ru 08:35
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика
МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38