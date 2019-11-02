Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьГосдолг США установил новый рекорд в $23 трлн

Госдолг США побил очередной рекорд, превысив отметку в $23 трлн. Об свидетельствуют данные американского Минфина, пишет РИА Новости. По словам экспертов, рост национального долга ускорился с момента прихода к власти Дональда Трампа.
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Эксперт: Госдолг США поставит мир перед трудным выбором

Российская газетавчера в 04:15

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русском01 ноября в 18:23

Госдолг США установил новый рекорд

ТАСС01 ноября в 16:23

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°01 ноября в 17:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБК01 ноября в 17:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новости01 ноября в 17:17

Госдолг США побил новый рекорд

Lenta.ru01 ноября в 18:18
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

ФАН 06:35
Общество

В Барселоне начались протесты во время визита короля Испании

РЕН ТВ 11:01
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Единоборства

Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.
Sports.ru вчера в 04:00
Политика

Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
Вести.Ru 12:37
Политика

Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Газета.Ru 14:29
Общество

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия 14:29
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту США

FightTime.ru 06:39
Происшествия

В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими

Российская газета 14:02
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Автоспорт

McLaren и Petrobras официально объявили о расставании

Autosport.com.ru 09:26
Политика

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газета 09:20
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском вчера в 13:05
Футбол

Джикия: пропустили нелепый гол от «Арсенала», а сами не смогли забить

Футболисты московского "Спартака" в матче 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" пропустили нелепый гол, а сами не смогли реализовать свои моменты, заявил капитан "красно-белых" Георгий Джикия.
РИА Новости 14:22
Хоккей

Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
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Опубликован список кинокомпаний, не вернувших миллионы государству

Все кинокомпании, не вернувшие долг государству, будут помещены в «черный список» и спонсироваться со стороны Минкульта и Фонда кино больше не будут.
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Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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