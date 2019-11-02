Госдолг США побил очередной рекорд, превысив отметку в $23 трлн. Об свидетельствуют данные американского Минфина, пишет РИА Новости. По словам экспертов, рост национального долга ускорился с момента прихода к власти Дональда Трампа.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Единоборства Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) доставлен в больницу после боя против Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасе.

Политика Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей 4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.

Политика Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.

Общество «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Политика В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Футбол Джикия: пропустили нелепый гол от «Арсенала», а сами не смогли забить Футболисты московского "Спартака" в матче 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" пропустили нелепый гол, а сами не смогли реализовать свои моменты, заявил капитан "красно-белых" Георгий Джикия.

Хоккей Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Кино Опубликован список кинокомпаний, не вернувших миллионы государству Все кинокомпании, не вернувшие долг государству, будут помещены в «черный список» и спонсироваться со стороны Минкульта и Фонда кино больше не будут.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.