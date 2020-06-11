Экономика
Вести.RuГосдолг США впервые в истории превысил $26 триллионов
Общий объем государственного долга США впервые за всю историю США превысил $26 триллионов, показали данные министерства финансов, передает Sputnik. Как отметили в ведомстве, на этой неделе долг США составил $26003751512345 на фоне борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
Путин поручил определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом году
«Определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года», — говорится в документе.
РБК 14:30
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Гаджеты
Смартфон Oppo A52 представлен в России
Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета 12:41
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Известия 14:15
Политика
Глава МИД Украины попросил Евросоюз усилить санкции против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) снова попросил Евросоюз усилить санкции против РФ, соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте МИД.
РИА Новости 13:36
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги
Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
Политика
«Левада‑центр»: Путин и Навальный сильнее всего вдохновляют россиян
Россияне назвали самой вдохновляющей личностью президента Владимира Путина, следом идет оппозиционный политик Алексей Навальный, а за ним — министр обороны Сергей Шойгу.
Агентство Телеграф 11:03
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Evo-rus.com вчера в 06:08
Транспорт
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым
Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru 13:03
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
Легкий самолет разбился в Рязанской области
Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
Футбол
Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru 14:24
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35