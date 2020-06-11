Общий объем государственного долга США впервые за всю историю США превысил $26 триллионов, показали данные министерства финансов, передает Sputnik. Как отметили в ведомстве, на этой неделе долг США составил $26003751512345 на фоне борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

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