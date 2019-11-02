Экономика
КоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
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Футбол
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Здоровье
Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Хоккей
ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Происшествия
В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком
В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.
Футбол
Новиков: в первый раз слышу, что Филипп разочаровался в «Динамо»
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Кирилл Новиков подвёл итоги матча 15-го труа Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:1).
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Здоровье
Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Политика
НАТО отказалось от встречи с участниками керченской провокации
Украине было отказано в организации встречи главы НАТО Йенса Столтенберга с моряками, которые принимали участие в керченской провокации.