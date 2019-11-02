Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США составил почти $1 трлн. В феврале американский госдолг превысил $22 трлн.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США установил новый рекорд

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Футбол

Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском 10:07
Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.
РБК 07:18
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 22:15
Здоровье

Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Хоккей

ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ

RT на русском 09:49
Происшествия

Иномарка врезалась в памятник Александру III в Иркутске

Газета.Ru 00:13
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

ТАСС 09:40
Армия и оружие

В США рассказали о последнем секретном самолете СССР

Lenta.ru 09:42
Шоу-бизнес

Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Телепрограмма 08:21
Происшествия

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду мальчиком

В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду шестилетним мальчиком, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:06
Футбол

Новиков: в первый раз слышу, что Филипп разочаровался в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Кирилл Новиков подвёл итоги матча 15-го труа Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:1).
Чемпионат 09:52
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Мойка78 31 октября в 11:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Здоровье

Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление

Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Политика

Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана

Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Политика

НАТО отказалось от встречи с участниками керченской провокации

Украине было отказано в организации встречи главы НАТО Йенса Столтенберга с моряками, которые принимали участие в керченской провокации.
Аргументы недели 06:14
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное