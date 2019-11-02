Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.

Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов

Общество Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.

Экономика В Смоленской области ощутимо подешевело жилье на вторичном рынке В среднем по стране стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья увеличилась на 4% с 64 391 до 66 962 рублей.

Общество В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.

Происшествия Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.

Футбол Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Армия и оружие Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Шоу-бизнес Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Политика Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.

Автоспорт Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.

Происшествия Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.

Общество Почему опасно отвечать «да», если звонят с незнакомого номера По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александра Дворянского, оформить кредит, используя запись чужого голоса, мошенникам вряд ли удастся, а вот подтвердить перевод денежных средств, вполне.

Общество Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.

Гаджеты Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.

Кино «Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров» Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксов в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусство и наук.

Армия и оружие В ДНР запустили ракету о готовности к отводу у Петровского Вооруженные формирования ДНР запустили сигнальную ракету, в знак готовности к разведению сил у населенного пункта Петровское.

Политика Медведев: цифровое неравенство не преодолено Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.

Футбол Селюк: «Сочи» приобрёл самого талантливого футболиста Армении Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. Он с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны», в самом клубе.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Происшествия Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.