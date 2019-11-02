Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов.

Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов

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