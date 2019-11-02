Финансы

ИзвестияИзвестияГосдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Госдолг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Об этом свидетельствуют данные американского минфина, опубликованные 1 ноября. Информация отображает состояние госдолга на 31 октября.
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

Госдолг США достиг нового рекорда в $23 трлн

Известиявчера в 18:15

Госдолг США побил рекорд

Телеканал 360°вчера в 18:52

Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн

РБКвчера в 18:26

Размер американского госдолга побил новый рекорд

РИА Новостивчера в 18:17

Госдолг США установил новый рекорд

RT на русскомвчера в 19:23

Госдолг США достиг отметки в 23 триллиона долларов

РЕН ТВвчера в 17:43

Госдолг США установил новый рекорд

ТАССвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Единоборства

Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Замана вчера в 19:44
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.
Российская газета 07:27
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке

При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Футбол

«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 05:10
Происшествия

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости 03:01
Политика

В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пассивную международную политику и делает слишком мало антироссийских выпадов, из-за чего страна скоро лишится газа, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
ФАН вчера в 22:33
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета 06:54
Происшествия

Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы

RT на русском 07:58
Футбол

«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:51
Теннис

Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

ТАСС Спорт 08:41
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Происшествия

Подростки топором разгромили дом в Ленинградской области

В Гатчине Ленинградской области девочки разгромили топором коридор в многоквартирном доме.
Известия 08:53
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Футбол

«Ман Сити» возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы

Самой представительной в рейтинге оказалась АПЛ: в топ-15 богачей попали шесть английских клубов («Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»).
Матч ТВ 08:15
Происшествия

СК завел дело из-за видео, где дети интервьюируют гея и порноактрису

Речь идет о роликах на YouTube-канале Real Talk, где публиковались видео о том, как малолетние дети задавали различные вопросы гомосексуалисту, порноактрисе и травести.
Московский Комсомолец 08:36
Хоккей

Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию

Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг.
ТАСС Спорт 07:56
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Музыка

Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания на шоу «Голос»

АМИТЕЛ 08:47
Спорт

Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы

Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.
ТАСС Спорт 08:36
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Технологии

Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи

Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное