За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, к такому результату привела политика правительства и Нацбанка.

Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Политика Эксперт: Москва не желает американо-иранской конфронтации в Сирии Комментируя визит главы России, эксперт из США отметил, что «Путин напоминает заинтересованным сторонам, что Россия остается доминирующей силой в Сирии, также гарантируя, что Асад не станет дрейфовать в сторону Ирана после убийства Сулеймани, и мягко сигнализируя о том, что не хочет видеть американо-иранскую конфронтацию в Сирии».

Политика Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".

Политика Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Фигурное катание Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки «Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.