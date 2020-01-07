Общество

ИзвестияИзвестияГосдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца

За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, к такому результату привела политика правительства и Нацбанка.
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В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов

РИА Новости11:32

Госдолг Украины резко вырос

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Депутат Рады сообщил об увеличении госдолга Украины на $717 млн

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Газета.Ru14:58

Госдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца

Известия14:53

Долг Украины за три месяца увеличился на $717 млн

News.ru12:41
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«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»

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В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
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В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2

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Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
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СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии

Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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