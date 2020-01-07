Общество
ИзвестияГосдолг Украины вырос на $717 млн за три месяца
За три месяца долг Украины вырос более чем на 17 млрд гривен ($717,3 млн), заявил 7 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его словам, к такому результату привела политика правительства и Нацбанка.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Политика
Нефть WTI растет до 4% после иранских ударов по американским базам
Цены на нефть WTI росла в среду более чем на 4% после иранских ударов по американским военным базам в Ираке, свидетельствуют данные бирж.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
«Мученик Сулеймани»: КСИР рассказал об операции по атаке объектов США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани».
Армия и оружие
КСИР начал второй раунд обстрела объектов США в Ираке
Корпус стражей исламской революцией передал журналистам сообщение о начале второго раунда ракетной атаки по американским объектам в Ираке.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Политика
Эксперт: Москва не желает американо-иранской конфронтации в Сирии
Комментируя визит главы России, эксперт из США отметил, что «Путин напоминает заинтересованным сторонам, что Россия остается доминирующей силой в Сирии, также гарантируя, что Асад не станет дрейфовать в сторону Ирана после убийства Сулеймани, и мягко сигнализируя о том, что не хочет видеть американо-иранскую конфронтацию в Сирии».
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Армия и оружие
Экипажи Су-25СМ на юге России до лета проведут более 30 учений
Штурмовики Су-25СМ до 1 июня 2020 года будут задействованы в трёх десятках учений на юге страны.
Кино
Кристиан Бэйл может сняться в фильме «Тор: Любовь и гром»
Политика
Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям
Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Кино
«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Армия и оружие
Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Фигурное катание
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки
«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
Экономика
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Гаджеты
На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО
Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.
Политика
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
Хоккей
Илья Ковальчук впервые сыграл за «Монреаль»
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Общество
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.