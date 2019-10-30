Экономика
RT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:53
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Комсомольская правда 07:00
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Политика
NYT: из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезли важные фразы
Из опубликованной Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле, были исключены несколько важных слов и фраз.
Наша версия 05:47
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество
Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека
Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru 05:07
Общество
Закон об ОСАГО изменился в России
Со вторника, 29 октября, в России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия».
Телеканал 360° вчера в 22:16
Экономика
Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group
Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
BFM.ru вчера в 04:50
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Общество
Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн
Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
РБК 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время
Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
Футбол
Артем Дзюба: «В „Томи“ я сформировался как футболист»
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился воспоминаниями о времени, когда он выступал за «Томь».
Матч ТВ 04:48
Хоккей
Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство
Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.
ProstoProSport 07:12
Политика
В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии
В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии.
Вести.Ru вчера в 23:54
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган.
Вести.Ru 07:08
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09