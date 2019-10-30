Экономика
RT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный завтрак для кишечника
Йогурт помогает сохранить баланс белка, пробиотиков и полезных углеводов. Он укрепляет здоровье кишечника.
Волгоградская правда 01:55
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Общество
Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
Позже ученые сообщили, что данное космическое тело может отвоевать у Цереры "звание" самой карликовой планеты в Солнечной системе.
Комсомольская правда 28 октября в 16:11
Авто
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали в России в модификации EQC 400 4Matic.
Tvoe-avto.com 04:51
Экономика
Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия
Минсельхоз уверен, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства.
ТАСС 02:43
Общество
Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние
Интерфакс 03:58
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество
Британская фирма открыла вакансию путешественника за £25 тыс
Британская компания Wowcher открыла вакансию путешественника с зарплатой £25 тыс. (более 2 млн рублей) в год.
Известия 01:14
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 28 октября в 11:36
Хоккей
«Каролина» обыграла «Калгари», Свечников забил эффектный гол
Sportbox.RU вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26
Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна 28 октября в 13:04
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Экономика
Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
РБК 02:32
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Экономика
Арбитраж Москвы признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы признал банкротом завод "Ангстрем-Т" (ведущее отечественное предприятие по производству полупроводниковых изделий), сообщили РАПСИ в суде.
РАПСИ 28 октября в 05:21
Происшествия
Расстрелявшего восемь человек солдата арестовали
Бел.Ру вчера в 03:18
Экономика
Александр Беглов представляет в ЗакСе проект бюджета на 2020 год
Губернатор Александр Беглов представляет в Мариинском дворце проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
Телеканал Санкт-Петербург 03:37
Кино
Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
ИА Вебург 28 октября в 03:30
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36