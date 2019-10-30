Экономика
RT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Общество
Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Гаджеты
Samsung показала концепт нового складного смартфона
Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Экономика
РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Единоборства
Сергей Ковалев: «Уважаю риск Альвареса, но это мой вес»
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев уверен, что справится с обладателем титула в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Культура
Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах
Пользователей социальных сетей возмутили и рассмешили слова о геймерах ведущего новостной программы «Время» на Первом канале Кирилла Клейменова.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Общество
Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях
Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Экономика
«Сафмар» купила 27,2% «Кузбасской топливной компании»
Группа "Сафмар" купила у Prosperity Capital Management 27,24% "Кузбасской топливной компании" за $82,9 млн (196,27 рубля за акцию), сообщила пресс-служба Prosperity.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.