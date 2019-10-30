Экономика
RT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.РИА Новостивчера в 17:22
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РИА Новости 02:44
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Позже ученые сообщили, что данное космическое тело может отвоевать у Цереры "звание" самой карликовой планеты в Солнечной системе.
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Армия и оружие
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
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Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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