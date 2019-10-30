Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

с чего всё началось

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

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