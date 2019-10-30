Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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с чего всё началось

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
РИА Новостивчера в 17:22

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Госдолг Украины за сентябрь вырос более чем на $1 млрд

РБКвчера в 22:18

Госдолг Украины в сентябре вырос почти до $83 млрд

Известиявчера в 19:49

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

РИА Новостивчера в 17:22

Госдолг Украины увеличился до почти $83 млрд

Газета.Ruвчера в 19:04

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

RT на русскомвчера в 18:25

Госдолг Украины увеличился до $83 млрд

Московский Комсомолецвчера в 18:00

За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

Телеканал 360°вчера в 19:11
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Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Вести.Ru 02:10
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РБК 03:32
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
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В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Политика

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Московский Комсомолец вчера в 16:12
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Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
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Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Армия и оружие

Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Daily Storm вчера в 13:39
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Экономика

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету

Позже ученые сообщили, что данное космическое тело может отвоевать у Цереры "звание" самой карликовой планеты в Солнечной системе.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 28 октября в 05:07
Политика

В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос 28 октября в 12:31
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
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Армия и оружие

США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro вчера в 18:37
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Экономика

Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
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США отнимут у Сирии нефтяные месторождения

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40 очков и 20 подборов Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис»

В составе «озерных» 40 очков и 20 подборов набрал Энтони Дэвис, на счету Леброна Джеймса 23 очка и 8 результативных передач.
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Найдены «супервключатели» в опухолях головы и шеи

Goroday.ru 28 октября в 18:41
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Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
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